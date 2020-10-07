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Niğde’de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

NİĞDE HABERLERİ  | 07.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Niğde’de atık yağları yakıt haline getiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Ekipleri, çevreden topladıkları atık yağları bir takım kimyasal maddeler ile karıştırarak araçlarda kullanıma elverişli yakıt haline getiren ve piyasaya süren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Niğde’de atık yağları yakıt haline getiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Ekipleri, çevreden topladıkları atık yağları bir takım kimyasal maddeler ile karıştırarak araçlarda kullanıma elverişli yakıt haline getiren ve piyasaya süren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Bor- Acıgöl kavşağında bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada kamyonun kasasına yüklenmiş 6 adet tank içerisinde toplam 6 bin litre karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü T. K. gözaltına alındı.

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