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Niğde'de 6 milyon 100 bin makaron ele geçirildi

21.12.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de 6 milyon 100 bin makaron ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 6 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 6 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Gözaltı Niğde

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