Niğde’de 7 bin 870 öğrenci LGS sınavına girdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu sona erdi.

Niğde’de sınava giren öğrenciler, Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı. İl genelinde 127 okulda 7 bin 870 öğrenci sınavda ter döktü. Okulların girişlerinde öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav sonrası okul önlerinde biriken veliler sosyal mesafe kuralını da bozmuş oldu. Polisler öğrencilere sık sık evlerine gidene kadar maskelerini çıkarmamalarını istedi.

Sınavdan çıkan Mustafa Doğan, hedefinin Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi olduğunu söyleyerek soruların kolay olduğunu söyledi.

