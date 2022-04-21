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Niğde'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

21.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve yaklaşık 6 yıldır firari olan serbest muhasebeci mali müşavir H.G'yi, düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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