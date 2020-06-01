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Niğde'de atık yağlardan akaryakıt üreterek piyasaya süren şüpheli yakalandı

NİĞDE HABERLERİ  | 01.06.2020 15:14 | Son Güncelleme

Niğde'de atık yağlardan akaryakıt üreterek piyasaya süren şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'deki kaçak akaryakıt operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, atık yağlara kimyasal madde karıştırılarak üretilen akaryakıtın piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ulukışla ilçesinin Çiftehan köyünde bir oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda 2650 litre karışımlı yakıt, 50 litre mazot ve yakıt aktarımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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