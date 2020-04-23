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Niğde’de balkonlarda 23 Nisan coşkusu

NİĞDE HABERLERİ  | 23.04.2020 22:36 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı sebebiyle Niğde’de vatandaşlar, saat 21.00’de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Korona virüs salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı evlerde kutlandı. 23 Nisan’ın bu yıl hiç alışık olunmadığı bir şekilde ama her zamanki heyecanla kutlanacağı belirten İletişim Başkanlığı, vatandaşların saat 21.00’de balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okuması için çağrıda bulunmuştu. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 21.00’i gösterdiğinde balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Ardından da balkonlardan ve pencerelerden şarkılar söylendi.
Niğde’de ise otomobillerine binen vatandaşlar caddelerde korna çalarak bayramı kutladı.

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Niğde Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:48
Öğle
12:45
İkindi
16:29
Akşam
19:31
Yatsı
20:54

Niğde Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Baykal Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Mircalı Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
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