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Niğde'de bataklığa saplanan eşek kurtarıldı

03.10.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de bataklığa saplanan eşek kurtarıldı

Niğde'de bataklığa saplanan eşek kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir eşek, saplandığı bataklıktan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Merkeze bağlı Kırkpınar köyü Hizandı deresinde eşeği bataklığa saplanan çoban İhsan Özkul, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye giden Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, taştan yol yaparak eşeğin yanına kadar ilerledi.

Eşeği bulunduğu yerden kurtaran ekipler, hayvanı sahibine teslim etti.

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