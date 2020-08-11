Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca hakim karşısında

NİĞDE (AA) - Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlının yargılanmasına başlandı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ç. ile tutuksuz 7 sanık, avukatları ve öldürülen S.Ç'nin ailesi katıldı.

Sanık M.Ç, savunmasında eşi ile kaçarak evlendiğini ve ailesinin buna karşı olduğunu söyledi.

İzmir'de çalıştığını, karısının olaydan 3-4 gün önce kendisini Niğde'ye çağırdığını belirten M.Ç, "Sürpriz yapmak için eve eşimden önce geldim. Gelirken yanımda hediye de almıştım. Eşimden şüphelendiğim için eve yerleştirmek için kamera ve ses kayıt cihazı da getirdim. Eşimin telefonunda ve sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli mesajlar görmüştüm. Eşimle tartıştık, bana ağza alınmayacak sözler söyledi. Şuurumu kaybetmiştim. Silah nasıl ateş aldı, evden nasıl çıktım hatırlamıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Olaydan sonra önce Karaman'a gittiğini anlatan M.Ç, ağabeyiyle görüştükten sonra gittiği Ankara'da saklandığı bir inşaatta polise yakalandığını aktardı.

Eşini çok sevdiğini, ona hiçbir zaman zarar vermediğini iddia eden M.Ç, karısını öldürmek istemediğini savundu.