Niğde’de CHP İl Başkanı yeniden Erhan Adem oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 12. Olağan Niğde İl Kongresi yapıldı.

2 adayın yarıştığı seçimi mevcut il başkanı Erhan Adem yeniden başkanlığa seçildi.

Hüdavend Hatun Sosyal Salonu’nda gerçekleşen kongreye, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP eski Niğde Milletvekili Doğan Şafak, belde belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı. Divan Başkanlığını CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin yaptığı kongrede 189 delege oy kullandı.

Mevcut İl Başkanı Erhan Adem 121 oy alırken, rakibi Teyfik Caymaz 63 oy aldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.

