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Niğde’de Devlet Bahçeli Üst Geçidi tamamlanıyor

NİĞDE HABERLERİ  | 04.01.2021 15:02 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi tarafından inşa edilen şehrin yeni yatırımları salgın sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.Ditaş Kavşağı Üst Geçiti’nin tamamlanmasının ardından Devlet Bahçeli Çevre Yolu Üst Geçit’inin asfaltlama çalışmaları başladı.Salgınla mücadelede uygulanan kısıtlama günlerinde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdemir Devlet Bahçeli Çevre Yolu Üst Geçidinde sona geldiklerini dile getirdi.Ulaşım alanında da şehrin gelecek perspektifine ışık tutacak önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Özdemir; "Yılın ilk günlerindeyiz.

Niğde’de Devlet Bahçeli Üst Geçidi tamamlanıyor

Niğde Belediyesi tarafından inşa edilen şehrin yeni yatırımları salgın sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.
Ditaş Kavşağı Üst Geçiti’nin tamamlanmasının ardından Devlet Bahçeli Çevre Yolu Üst Geçit’inin asfaltlama çalışmaları başladı.
Salgınla mücadelede uygulanan kısıtlama günlerinde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdemir Devlet Bahçeli Çevre Yolu Üst Geçidinde sona geldiklerini dile getirdi.
Ulaşım alanında da şehrin gelecek perspektifine ışık tutacak önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Özdemir; "Yılın ilk günlerindeyiz. Asfaltlama çalışmaları yapan personellerimizi ziyaret ettik. Ara vermeden hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarını bitireceğiz. Önümüzdeki bir ay içerisinde yolumuzu trafiğe açmak İçin arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Niğde’mize hayırlı olsun" dedi

Niğde’de Devlet Bahçeli Üst Geçidi tamamlanıyor

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