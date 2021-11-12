Niğde'de devrilen itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İtfaiye eri Erhan Sayın idaresindeki Niğde Belediyesine ait 51 BE 701 plakalı araç, İlhanlı Mahallesi'nde katı atık depolama tesisi yolunda sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Sayın ile araçtaki Emre Karadeveli, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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