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Niğde'de devrilen kamyondaki anne ve oğlu hayatını kaybetti

15.07.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de devrilen kamyondaki anne ve oğlu hayatını kaybetti

NİĞDE (AA) - Niğde'de kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, sürücünün eşi ve çocuğu öldü.

Devrani D. (43) idaresindeki 51 HH 660 plakalı kamyon, merkeze bağlı Kömürcü köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Sevcan (45) ve oğlu Hüseyin D. (5), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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