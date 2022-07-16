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Niğde'de devrilen traktör römorkundaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

16.07.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de devrilen traktör römorkundaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Z.E. (40) idaresindeki 51 AB 532 plakalı traktörün römorku, merkeze bağlı Hacıabdullah beldesinde seyir halindeyken traktörden ayrılarak devrildi.

Kazada, römorkta bulunanlardan Filiz Erdoğan (36) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Niğde römork

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