Niğde'de devrilen traktör römorkundaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Z.E. (40) idaresindeki 51 AB 532 plakalı traktörün römorku, merkeze bağlı Hacıabdullah beldesinde seyir halindeyken traktörden ayrılarak devrildi.

Kazada, römorkta bulunanlardan Filiz Erdoğan (36) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz