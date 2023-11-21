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Niğde’de dokunan halılar birçok ülkeye ihraç ediliyor

21.11.2023 13:57 | Son Güncelleme:
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Niğde Valiliği tarafından 1972 yılında kurulan Halıcılık, El Sanatlarını Geliştirme ve Yayma Birliği hem el dokuma halıcılık geleneğinin devam etmesini sağlıyor hem de kadınlara gelir kapısı oluyor.

51 yıldır kadınlara halı dokumanın öğretildiği atölyede dokunan halılar, başta ABD olmak üzere bir çok ülkeye gönderiliyor. Unutulmaya yüz tutmuş dokuma halıcılığın gelişimine katkı sağlayan Halıcılık Birliği ile ilgili bilgi veren Halıcılık, El Sanatlarını Geliştirme ve Yayma Birliği Müdürü Bilgehan Harmanşah, birliğin amacının geleneksel el sanatlarından olan halıcılığın yaşatılması ve kursiyerlere ek bir gelir sağlaması olduğunu söyleyerek, "Niğde Valiliği Halıcılık Birliği 1972 yılında kuruldu ve yaklaşık 50 yıldır merkezde ve köylerde halı kursları açıyoruz. Firmalardan gelen sipariş üzerine kurslarda halı dokunuyor. Hem geleneksel el sanatlarımızdan olan halıcılık yaşıyor hem de kursiyerlerimiz ek bir gelir elde ediyorlar. Genelde ev hanımları burada çalışıyor ev işlerini bitirdikten sonra gelip halı öğreniyor veya halı dokuyorlar. Halk Eğitim Merkezi ile beraber çalışıyoruz. Onların yönlendirdiği usta öğreticilerle beraber bilmeyenlere dokumayı da öğretiyoruz isterlerse devam ediyorlar" dedi.

HALILAR YURTDIŞINA GÖNDERİLİYOR

Atölyede dokunan halıların tamamının firmalar aracılığıyla yurt dışına ihraç edildiğini söyleyen Harmanşah; "Şuan da Çin ve Türk Cumhuriyetlerinde ucuz dokunan halılar nedeniyle Türk halıcılığında gerileme olsa da bu kurslarda halıcığı yaşatmaya çalışıyoruz. Dokunan halılar genellikle ABD ve Arap ülkelerine pazarlanıyor. Harmanşah hem boş zamanlarını geçirmek isteyen hem geleneksel el sanatlarını öğrenmek isteyenleri hem de ek gelir sağlamak isteyenleri kurslarımız sürekli açık" diye konuştu.

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