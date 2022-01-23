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Niğde'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına 5 gün idari izin

23.01.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına 5 gün idari izin

NİĞDE (AA) - Niğde'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele, 5 gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceği belirtildi.

Bu nedenle birtakım tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar 24-28 Ocak arasında idari izinli sayılacak." ifadeleri kullanıldı.

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