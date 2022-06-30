Niğde'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Dündarlı beldesinde etkili olan sağanak, tarım arazilerine zarar verdi.

Merkeze bağlı beldede akşam üzeri etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sel nedeniyle bazı dereler taşarken tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.



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