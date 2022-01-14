Niğde'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe ve üniversite mesulü" oldukları iddiasıyla yakalanan 2 öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütüne üye olduğu ve örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüttüğü iddiasıyla öğretmen Ş.D'yi Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, 12 Ocak'ta gözaltına alınan ve örgütün "bölge üniversite mesulü" olduğu iddia edilen M.D'nin de tutuklandığı bildirildi.

