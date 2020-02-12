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Niğde’de FETÖ’den aranan eski polis tutuklandı

NİĞDE HABERLERİ  | 12.02.2020 12:53 | Son Güncelleme

Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan polis memuru, tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde devriye sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.Genel bilgi taraması ekipler, şüphelinin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PYD silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru B.A.

Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan polis memuru, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde devriye sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Genel bilgi taraması ekipler, şüphelinin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PYD silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru B.A. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan B.A, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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