Niğde'de girdikleri evde pasta yiyen hırsızlar eşyaları çaldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir eve balkon kapısından giren hırsızlar, kuru pasta yedikten sonra televizyon, halı, kilim gibi eşyaları çalarak kaçtı.

Esenbey Mahallesi Yurt Sokak'ta oturan Dilber Kömürcü (53), önceki gün annesine gitti.

Ertesi gün annesiyle birlikte döndüğü evini dağınık halde bulan ve bazı eşyalarının çalındığını anlayan Kömürcü, polisi aradı.

Evde inceleme yapan ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kömürcü, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağdur olduğunu belirterek, "Hırsızlar evde kuru pasta yemiş, Dışarıdan görünmesin diye tüm güneşlik perdelerini kapatmışlar. Evden televizyonu, hızar ve ilaçlama makinesini, halı, kanepe örtülerini, yiyecek, kap kacak gibi para eden eşyaları çalmışlar." dedi.

Kömürcü, eşinin 5 ay önce vefat ettiğini ve yalnız yaşadığını ifade ederek, hırsızların en kısa sürede yakalanmasını istedi.

