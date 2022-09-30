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Niğde'de güneşte kurutulan domatesler Avrupa ve ABD'ye ihraç ediliyor

30.09.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde yaklaşık 100 dekar alanda günlük 100 ton domates, ikiye bölünüp tuzlandıktan sonra kurutulmaya bırakılıyor - Domates kurutan firmanın yetkilisi Burak Akbulut: - "2 bin 500-3 bin ton aralığında yaş domatesi kurutmaya bırakıyoruz. Daha fazla güneş olduğu zaman kurutma hacmimiz artıyor. Daha çok Avrupa'ya ihraç eden firmalara tedarik yapıyoruz"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'nin Bor ilçesinde güneşte doğal yöntemle kurutulan yaklaşık 3 bin ton domates, Avrupa ülkeleri ve ABD'ye ihraç ediliyor.

Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meyve ve sebze kurutma işlemi yapan bir firma, kendi ürettiklerinin yanı sıra satın aldığı domatesleri, Kaynarca köyü yakınlarındaki sergi alanına getiriyor.

Günlük 100 ton domates, işçiler tarafından bıçakla ortadan bölünüp tuzlandıktan sonra açık alanda güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Firmanın yetkilisi Burak Akbulut, AA muhabirine, meyve ve sebzeleri kurutup, cips ve toz olarak ihraç ettiklerini söyledi.

Akbulut, kurutma işleminin hava şartlarına bağlı olarak 5-8 gün arasında sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzde 15 neme kadar kurutabiliyoruz. Sonrasında torbalayıp işlemden geçiriyoruz ve gerek iç piyasaya gerek yurt dışına satıyoruz. Bu alanda 2 bin 500-3 bin ton aralığında yaş domatesi kurutmaya bırakıyoruz. Daha fazla güneş olduğu zaman kurutma hacmimiz artıyor. Daha çok Avrupa'ya ihraç eden firmalara tedarik yapıyoruz. İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere ihracat gerçekleştirilmektedir."

Kuru domateslere yurt dışında çok rağbet olduğuna dikkati çeken Akbulut, bu sene İspanya'da ekiliş az olduğundan Türkiye'ye daha çok talep olduğunu dile getirdi.

- 120 kişi çalışıyor

Akbulut, domates kurusunun pizzalarda, kahvaltılıklarda ve işlenmiş olarak birçok şekilde tüketildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bizdeki kahvaltı kültürü gibi onlarda da kurutulmuş domates kültürü var. Sabahları kahvaltıda tüketiyorlar. Kurutma alanımızda 60 ve hasat edilen arazilerde 60 olmak üzere 120 kişi çalışıyor. Kendi ekimlerimizin yanı sıra bölge çiftçilerinden de domates almaktayız. Ayrıca sözleşmeli olarak ekimlerimiz mevcut. Önümüzdeki yıl hedefimiz 5 bin ton domates kurutmak. Bu yıl da burada yaklaşık 3 bin ton domates kurutuyoruz."

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Niğde'ye gelen mevsimlik işçilerden Mahmut Atlı da günlük 100 dekarda 100 ton domates kestiklerini anlatarak, "Çok güzel kalitesi var. Kurutması da çok güzel oluyor. Tuzla kurutma yapıyoruz, organik. İlaç falan yok." ifadelerini kullandı.

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domates Niğde İhracat sergi tuzlama

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