YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

NİĞDE HABERLERİ  | 28.11.2020 22:47 | Son Güncelleme

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde’de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ö.K. İdaresindeki 51 H 0026 plakalı halk otobüsü, Niğde Evleri Otağ Sokak’ta Y.F.Ç. kontrolündeki 51 ABA 644 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan halk otobüsü, bir apartmanın bahçesinin duvarına çarparak durdu.

İhbar üzeri olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

Niğde Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:29
Öğle
12:34
İkindi
15:08
Akşam
17:30
Yatsı
18:51

Niğde Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Damla Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Özay Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.