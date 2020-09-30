YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de hamile eşini darbeden komşusu ile kocasını tabancayla yaralayan saldırgan kaçtı

Niğde'de hamile eşini darbeden komşusu ile kocasını tabancayla yaralayan saldırgan kaçtı

NİĞDE HABERLERİ  | 30.09.2020 22:49 | Son Güncelleme

Niğde'de hamile eşini darbeden komşusu ile kocasını tabancayla yaralayan saldırgan kaçtı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, hamile eşini darbettiğini öne sürdüğü komşusu ile kocasını tabancayla yaralayan saldırgan kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Bor ilçesi Armutlu Mahallesi'nde hamile olan G.C, tartıştığı komşusu E.Y tarafından darbedildi.

Bunun üzerine E.Y'yi tabancayla yaralayan U.C, darbedilen eşi G.C'yi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ambulans silahla vurulan E.Y'yi de aynı hastaneye kaldırdı.

Yaralanan karısı E.Y'yi görmeye gelen B.Y, hastane girişinde karşılaştığı U.C. ile kavgaya tutuştu. U.C. bu kez de B.Y'yi tabancayla yaralayıp kaçtı.

Tüm yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri, kaçan saldırgan U.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Şanlıurfa’da 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Şanlıurfa’da 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak
Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak
Sinop'ta narkotik köpeği "Perma"nın katılımıyla uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Sinop'ta narkotik köpeği "Perma"nın katılımıyla uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev

Niğde Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:29
Öğle
12:36
İkindi
15:56
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Niğde Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Aylın Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Bor Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Ateş Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çocuk Gelişimi Uzmanından Ailelere Uyarı
Çocuk Gelişimi Uzmanından Ailelere Uyarı
Kirazcı İle Kemerhisar Değişiyor
Kirazcı İle Kemerhisar Değişiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.