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Niğde’de ibadete açılacak olan camiler dezenfekte ediliyor

NİĞDE HABERLERİ  | 28.05.2020 13:28 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs’ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde ve ibadet yapılacak alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.Niğde Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs’ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Niğde Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs’ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde ve ibadet yapılacak alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Niğde Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs’ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Cuma namazı ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, yapılan dezenfeksiyon çalışması ile sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yapabilecek. Niğde Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı şehir genelinde mücadelesini sürdürüyor. 29 Mayıs Cuma günü İl Müftülüğü tarafından belirlenen cami, kapalı pazar ve belediye arkası açık otoparkta kılınacak Cuma namazında vatandaşların rahat ve huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirebilmesi için belediye çalışanları camileri ve diğer alanları tek tek dolaşarak temasın olabileceği yerleri dezenfekte etti. Çalışmalar belirli aralıklarla devam edecek.
Camilerde 16 Mart’tan itibaren cemaatle namaz kılınmasının kısıtlandığını hatırlatan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Vatandaşımız camilerde kendileri namaz kılabiliyordu. Bu sebeple biz de belediye olarak camilerimizi belirli aralıklarla dezenfekte ettik. 29 Mayıs öncesi de sosyal mesafe korunarak cemaatle namaz kılınmasına uygun olan camilerimizi ve ibadet yapılacak alanları yine bu süreçte dezenfekte ediyoruz. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Namaz kılınacak alanlarda belediye ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır."dedi.
İbadet Yapılacak Olan Alanlar
Belediye arkası açık otopark, kapalı pazar yerleri (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar Pazarı) El Kuddus Camii, Hacı Şerife Pelit Camii, Kardeşler Camii, Ömer Halisdemir Camii (Üniversite), Ensar Camii, Fatih Sultan Mehmet Camii, Hanım Camii, Alaaddin Camii, Hz. Hasan Camii (İlhanlı Mah. Toki ), Rasih Şahap Bayatlı (Organize Sanayii)

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Niğde Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:15
Öğle
12:44
İkindi
16:36
Akşam
20:02
Yatsı
21:38

Niğde Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Erıs Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Özay Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Deniz Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
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