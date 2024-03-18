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Niğde’de İş Başı Eğitim Programı’ndan eğitim alan 30 kişi işine kavuştu

İHA İHA
18.03.2024 15:34
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Niğde’de İş Başı Eğitim Programı çerçevesinde eğitim alan 30 kişi, Niğde OSB’de bir tekstil fabrikasında iş başı yaptı.

Niğde’de İş Başı Eğitim Programı’ndan eğitim alan 30 kişi işine kavuştu

Niğde İŞ-KUR Müdürlüğü tarafından organize edilen ve istihdamı güçlendirmeye yönelik olan İş Başı Eğitim Programı istihdama katkı sağlayacak eğitimlerini sürdürüyor. İş Başı Eğitim Programı çerçevesinde, Niğde OSB tekstil fabrikasında 30 işçinin çalışmaya başladığını duyuran İŞ-KUR Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İlimiz Niğde OSB’de faaliyet gösteren Statü Konfeksiyon Tekstil işletmesinde İşbaşı Eğitim Programı çerçevesinde 30 katılımcı işbaşı yapmıştır. Konfeksiyon işçisi mesleğinde düzenlediğimiz işbaşı eğitim programı süresince katılımcı giderleri İŞ-KUR tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verdi.

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