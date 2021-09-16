Niğde'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de metruk evde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kumluca Mahallesi'nde metruk bir evde izinsiz kazı gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Ş.G, O.Y, H.C.T. ve S.K. suçüstü yakalandı.
Yaklaşık 13 metre tünel açılan evde, 2 matkap, jeneratör, dağcı emniyet kemeri, gaz maskesi, seyyar kablo, halat, kazma, kürek ve balyoz ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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