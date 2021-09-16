YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Niğde'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

16.09.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de metruk evde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kumluca Mahallesi'nde metruk bir evde izinsiz kazı gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Ş.G, O.Y, H.C.T. ve S.K. suçüstü yakalandı.

Yaklaşık 13 metre tünel açılan evde, 2 matkap, jeneratör, dağcı emniyet kemeri, gaz maskesi, seyyar kablo, halat, kazma, kürek ve balyoz ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpek balığını elleriyle yakaladı!Köpek balığını elleriyle yakaladı!
PARTNER "Artık bu saatten sonra çok zor!" "Artık bu saatten sonra çok zor!"
Niğde'de patates tarlasına düşen paraşütçü hastaneye kaldırıldıNiğde'de patates tarlasına düşen paraşütçü hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 16 Eylül Perşembe

İmsak
04:55
Sabah
06:17
Öğle
12:41
İkindi
16:11
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

Niğde Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Perşembe

Çagrı Eczanesi
Merkez
Sarısaç Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Altundağ Eczanesi
Bor
Uygun Eczanesi
Camardi
Acar Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.