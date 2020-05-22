YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Niğde’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

NİĞDE HABERLERİ  | 22.05.2020 08:26 | Son Güncelleme

Niğde’de jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Asayiş ekipleri Bor İlçesine Kemerhisar Kasabasında ve Ulukışla ilçesi Kılan köyünde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Niğde’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Niğde’de jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Asayiş ekipleri Bor İlçesine Kemerhisar Kasabasında ve Ulukışla ilçesi Kılan köyünde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda M.D , A.B., S.C.U, M.D. , F.D. ve H.E gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında, evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 423 gr esrar, 0,53 gr Eroin , 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 2 adet bıçak ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Rektör Uysal, canlı yayında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

Rektör Uysal, canlı yayında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Manisa’da korona virüs denetimleri

Manisa’da korona virüs denetimleri

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Niğde Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:19
Öğle
12:43
İkindi
16:34
Akşam
19:57
Yatsı
21:31

Niğde Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Ayşe Nur Eczanesi
Merkez
Niğde Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Sıhhat Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İl Özel İdaresi Önü Katlı Kavşak Projesi Hayata Geçiyor

İl Özel İdaresi Önü Katlı Kavşak Projesi Hayata Geçiyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Niğde’de Ramazan ayı mesai değişikliği

Niğde’de Ramazan ayı mesai değişikliği

Cibuti ve Somali'den getirilen 84 Türk vatandaşı Niğde'de yurtlara yerleştirildi

Cibuti ve Somali'den getirilen 84 Türk vatandaşı Niğde'de yurtlara yerleştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.