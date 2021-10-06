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Niğde'de kamyonda 2 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

06.10.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de kamyonda 2 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de kamyonda 2 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 2 milyon 750 bin makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 milyon 750 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Gözaltı Niğde

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