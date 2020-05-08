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Niğde'de karantina süresi dolan 415 kişi evlerine gönderiliyor

NİĞDE HABERLERİ  | 08.05.2020 13:14 | Son Güncelleme

Niğde'de karantina süresi dolan 415 kişi evlerine gönderiliyor

NİĞDE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Azerbaycan ve Danimarka'dan getirilerek Niğde'deki yurtta karantinaya alınan 415 Türk vatandaşı, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 24 Nisan'da Azerbaycan ve Danimarka'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan 1. ve 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurtlarına yerleştirilen 415 Türk vatandaşının karantina süresi doldu.

Sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderiliyor.

Cibuti ve Somali'den 26 Nisan'da getirilen 84 Türk vatandaşının yurtlardaki karantina süresi ise devam ediyor.

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Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Bıyık Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
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Ciftlik
Menekse Eczanesi
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