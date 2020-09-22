YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde’de karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi

Niğde’de karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi

NİĞDE HABERLERİ  | 22.09.2020 18:08 | Son Güncelleme

Niğde’de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde KYK öğrenci yurduna yerleştirildi.

Niğde’de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde KYK öğrenci yurduna yerleştirildi. Ayrıca 5 kişiye, karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de 900’er lira idari para cezası kesildi.
Niğde’de koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde durmaları gerekirken karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkan il merkezinde 4, köyde ise 1 kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 4 kişi, Niğde Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu’nda 14 gün süre ile karantinaya alındı.
Şahısların yurtlarda kalma süreleri konaklama ve yemek masraflarının da kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı
O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi
O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Niğde Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:22
Öğle
12:39
İkindi
16:05
Akşam
18:46
Yatsı
20:02

Niğde Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Cıhan Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Erat Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çocuk Gelişimi Uzmanından Ailelere Uyarı
Çocuk Gelişimi Uzmanından Ailelere Uyarı
Göğüs Büyüklüğü Ameliyatı İle Birçok Hastalıktan Kurtuldu
Göğüs Büyüklüğü Ameliyatı İle Birçok Hastalıktan Kurtuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.