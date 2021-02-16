Niğde’de karla mücadele ekipleri sahada

Niğde Belediyesi kentte ekili olan kar yağışının ardından kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına kentin her noktasında aralıksız devam ediyor. Kar temizleme ekipleri ile hazır vaziyette bulunan Niğde Belediye Başkanlığı solüsyon, tuzlama ve kaldırım temizleme ekipleri ile kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara başladı. Merkez cadde ve yollardan başlatılan kar temizleme çalışmalarına şehir genelinde devam edildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Kış hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte il genelinde ekiplerimiz kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına Niğde’nin her noktasında aralıksız devam ediliyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için var güçleriyle temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca biz belediye olarak vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için hazırız. İnşallah en kusursuz bir şekilde, en az hasarla güzel bir şekilde bu kışı atlatmak istiyoruz. Kaldırım temizlikleri, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kesintisiz devam ediyor. Bir yandan kaldırımlar temizlenirken, yollarda da tuzlama ve kar temizliği aralıksız devam ediyor” dedi.

