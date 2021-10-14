YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de Ketençimen Kayak Merkezi bölgenin cazibe merkezi olacak

Niğde'de Ketençimen Kayak Merkezi bölgenin cazibe merkezi olacak

14.10.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl bir bölümü açılan kayak merkezinde pist genişletme, bungalov ev, kafe, restoran, mesire alanı, otopark ve peyzaj çalışmalarının kar yağmadan tamamlanması hedefleniyor - Vali Yılmaz Şimşek: - "Tesisin sadece Niğde'nin değil bölgenin de cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Kayak merkezi sayesinde ile gelecek turistin artması, kentin ekonomisine yansıyacak, istihdamına katkıda bulunacak"

NİĞDE (AA) - Niğde İl Özel İdaresince yapılan ve geçen yıl bir bölümü hizmete giren kayak merkezinin eksik kalan kısımlarının sezona yetiştirilmesi için hummalı çalışma devam ediyor.

Kayak merkezindeki pist genişletme, bungalov ev, kafe, restoran, mesire alanı, otopark ve peyzaj çalışmalarını inceleyen Vali Şimşek, AA muhabirine, göreve başladığında, 4 tarafı dağlarla çevrili kentte kayak merkezi eksikliğinin giderilmesi için talimat verdiğini söyledi.

Kayak merkezinin ilk etabının geçen yıl büyük ölçüde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulduğunu hatırlatan Şimşek, "Kayak merkezi büyük ilgi gördü ve yaklaşık 50 binin üzerinde vatandaşımız merkezi ziyaret etti." diye konuştu.

Şimşek, vatandaşın yoğun ilgisi karşısında ikinci etabı yapmaya karar verdiklerini anlatarak, "Birinci etapta, sosyal tesis, bungalov evler, kamelyalar, yürüyen pist, amatör kayakçılar için kayak pisti var. Birinci etabın eksikliklerini tamamlıyoruz. Amatör pisti genişletiyoruz. Aynı zamanda bungalov ev sayısını artırıyoruz. Kısacası burayı önümüzdeki sezona hazırlıyoruz. Tesis, sezonda tüm donanımıyla vatandaşımıza hizmet verecek." dedi.

İkinci etapta profesyonel kayakçılar için yaklaşık 1200 metre uzunluğunda alt ve üst istasyonları ile telesiyej hattının olduğu pist yapılacağını belirten Şimşek, ikinci etap tamamlandığında tesisin tam anlamıyla hizmete gireceğini aktardı.

- "Bölgenin cazibe merkezi olacak"

Şimşek, tesisin Niğdelilerin sosyal hayatına ve kentin turizmine katkı sağlayacağına inandığını da dile getirerek şunları kaydetti:

"Tesisin, sadece Niğde'nin değil bölgenin de cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Kayak merkezi sayesinde ile gelecek turistin artması, kentin ekonomisine yansıyacak, istihdamına katkıda bulunacak. Birinci etap için söylüyorum, bütün çalışmalarımız kar yağmadan önce kayak merkezimiz tam anlamıyla vatandaşımızın hizmetine hazır hale gelecek şekilde planlandı, sadece profesyoneller için pistimiz eksik olacak."

Tesisin yazın da yayla havası almak isteyenlere hizmet vereceğine değinen Şimşek, karavanlar için özel park yeri yapıldığını ifade etti.

Şimşek, profesyonel kayakçıların yetişmesine ve kayak sporuna hizmet edebilecek tesisin tanıtımına yönelik Ahiler Kalkınma Ajansı ile proje başlattıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
Çevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyorÇevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyor
Niğde'de bataklığa saplanan eşek kurtarıldıNiğde'de bataklığa saplanan eşek kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 14 Ekim Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:42
Öğle
12:32
İkindi
15:41
Akşam
18:13
Yatsı
19:28

Niğde Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Perşembe

Damla Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Bıyık Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Deniz Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatayspor, Gaziantep maçında galibiyete odaklandı

Hatayspor, Gaziantep maçında galibiyete odaklandı

Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı

Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı" inşaatında son aşamaya gelindiğini açıkladı:

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı" inşaatında son aşamaya gelindiğini açıkladı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.