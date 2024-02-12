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Niğde’de kırsalda yaşayan kadınlara ekonomik katkı sağlanacak

İHA İHA
12.02.2024 15:38 | Son Güncelleme:
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Türkiye’de İklime Uyum Eylemin Güçlendirilmesi projesi kapsamında, Kırsal Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar Oluşturma Projesi açıldı.

Niğde’de kırsalda yaşayan kadınlara ekonomik katkı sağlanacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından Kırsal Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar Oluşturma Projesi açıldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programında projenin kırsal kesimde yaşayan kadınlara ekonomik katkılar sağlayacağı ve çocukların da daha bilinçli yetişeceği ifade edildi.

Projenin açılışında konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Bugün burada üniversitemizin hazırladığı bir ayağı ile kırsal kalkınma bir ayağı ile iklim değişikliği olan projenin başlangıcını yapmaktan dolayı son derece mutluyum. Proje ile kırsal kesimde yaşayan kadınlarımızın ekonomik yönden güçlenmesi ve iklim değişikliğiyle uyum kapasitelerinin artırılması konusunda birtakım çalışmalar yapılacaktır. Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan veriler ışığında Niğde’mizin nüfusunun 377 bin 80 kişi olduğu görülmektedir. Bunun 188 bin 306 kişisini ise kadınlarımız oluşturmaktadır. Bu proje, kırsal nüfusumuz olan yaklaşık 84 bin kadınımızı doğrudan ilgilendirecek. Proje kapsamında muhtar ve imamlar gibi kırsal liderle kırsalda yaşayan kadınlar ve ilkokul öğrencileri arasında iklim değişikliğine uyum sağlamak amacıyla uygulamalı eğitim ve workshoplar düzenlenecek, bu şekilde farkındalık oluşturulacaktır. Ayrıca, verilen eğitimler sonucunda tarımsal faaliyetlerden kaynaklı atıkların yeniden değerlendirilerek kompost gübre üretimi ile doğa dostu organik gübre haline getirilecek, eğitimler ve iş birlikleri yoluyla da kadınlarımızın teknik ve yönetim kapasiteleri güçlendirilecektir" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise, "İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmek, bunların üretimi için gerekli teknolojileri geliştirmek ve benzer konular uygulamak, bölgesel kalkınmayı esas alan ve araştırma odaklı çalışmalar gerçekleştirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü Doç.Dr. Ece Ümmü de şunları söyledi:
"Proje çerçevesinde kuraklığı olan Niğde ve Orta Anadolu’da tarımda ve toplum direncinde önemli rol oynayan çiftçiler, kadınlar ve ilkokul çocuklarına maruz kaldığı kırılganlıklarını ele alarak kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda çocuklarımıza ve ebeveynlerini hedef alarak kapsamlı eğitim ve oluşturduk. Amacımız kırsal kesimde yaşayan kadınları, ekonomik olarak düzenlemek, aynı zamanda da iklim değişikliğiyle mücadele daha aktif, daha büyük rol oynamalarını sağlamak. Proje kapsamında sunacağımız fiziki eğitim, tarım eğitimleri, kontrol, mutfak eğitimleri ile kadınlarımıza ekonomik bağımsızlık sağlamayı hedefliyoruz çocuklarımıza da iklim değişikliğine uyumlu şekilde geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz."

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