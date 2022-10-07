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Niğde'de kışlık patates hasadı başladı

07.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar: - "Bu yıl Niğde'mizde 170 bin dekarda yaklaşık 700 ton patates rekoltesi bekliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 20 gibi artışımız var. İnşallah bu yıl patates sıkıntısı çekmeden kışı geçireceğiz"

NİĞDE (AA) - Türkiye'de patates üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde'de kışlık patates hasadı başladı.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Konaklı beldesindeki hasat yapılan tarlada, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin patatesiyle ünlü olduğunu söyledi.

Kışlık patateslerin hasat edildiğini belirten Kenar, ürünlerin depolara taşındığını anlattı.

Kenar, bu sene rekoltenin yüksek olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Niğde'mizde 170 bin dekarda yaklaşık 700 ton patates rekoltesi bekliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 20 gibi artışımız var. İnşallah bu yıl patates sıkıntısı çekmeden kışı geçireceğiz. Geçtiğimiz yıllara göre verim bu sene biraz daha güzel. Doğal afet yaşamadı. Bu sene dekar bazında geçtiğimiz yıllara göre bir tona yakın fark var. Dekara 4-5 ton civarında ürün alıyoruz. Patates bugünlerde 4-5 lira arasında satılıyor."

Konaklı beldesinde yaklaşık 100 dekarda ekim yapan Fethi Efe de patateste verimin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Tonaj güzel olduğu için fiyatlar da iyi oluyor. Kilosu 4-5 lira arasında satılıyor. Bu sene doğal afet olmadığı için kalite de güzel." dedi.

Yakup Abut da yaklaşık 100 dekarda patates ektiğini ifade ederek, "Çok şükür verimimiz iyi. 4-5 ton dekara verim alıyoruz. Geçmiş yıllara göre çok şükür iyi. Bu sene verim de iyi, fiyatlar da iyi. Bu sene çiftçinin yüzü güldü." diye konuştu.

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