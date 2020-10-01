Niğde'de lahanadaki verim ve kalite çiftçiyi sevindirdi

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Türkiye'de lahana üretiminde Samsun'un ardından ikinci sırada yer alan Niğde'de, ürünün verimi ve kalitesi yüz güldürdü.

Niğde'de bu yıl yaklaşık 20 bin dekar alanda, 150 bin ton rekolte bekleniyor. Verimi ve kalitesiyle yüz güldüren ürün, tarlada 1,5-2 lira arasında satılıyor.

Niğde Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, AA muhabirine, kentin, lahana üretiminde ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle birim alandan daha fazla ürün elde edilmeye başlandığını ve rekoltenin yükseldiğini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Önceki yıllara göre daha fazla ürün elde ediyoruz. Bir kişi, 100 bin kök lahanaya bakabiliyor ama eskiden böyle değildi. Bütün aile 10-15 kişiyle çalışırdı, sezon boyunca 15-20 bin kök lahanaya bakardı, çünkü sulama sistemleri böyle değildi, traktörler bu kadar güçlü değildi, işimiz hızlı yürümüyordu. Teknoloji çok ivme kattı üretime. Bu konuda ülkemiz büyük yol katetti. Bu sene verim oldukça iyi. Lahana doğal afetlerden zarar görmedi. Lahananın kendine has hastalıkları var, bunlar olmadı. Rekolte oldukça yüksek, ürün çok kaliteli. Çiftçiler çok memnun."