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Niğde’de market ve Halk Otobüsleri yoğunluk yaşamıyor

NİĞDE HABERLERİ  | 24.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi.Genelgeyle birlikte Niğde’de şehir içi halk otobüsleri ile marketler normal seyrinde çalışıyor.Market ve otobüste yoğunluk yaşanmazken, 65 yaş üstü vatandaşların düne göre çarşıya çıkışlarının azaldığı görüldü.Ayakta yolcu olmadığını belirten Otobüs şoförü Kadir Çamur, ‘Devletimizin söylediği gibi otobüslerimize fazla yolcu almıyoruz.

Niğde’de market ve Halk Otobüsleri yoğunluk yaşamıyor

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi.
Genelgeyle birlikte Niğde’de şehir içi halk otobüsleri ile marketler normal seyrinde çalışıyor.
Market ve otobüste yoğunluk yaşanmazken, 65 yaş üstü vatandaşların düne göre çarşıya çıkışlarının azaldığı görüldü.
Ayakta yolcu olmadığını belirten Otobüs şoförü Kadir Çamur, ‘Devletimizin söylediği gibi otobüslerimize fazla yolcu almıyoruz. Ancak sakin bir şekilde seferlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımız dışarda fazla gezmiyor herkes evinde sakin sakin gidip geliyoruz. Kalabalık olmuyor, inşallah bu virüsten biran önce kurtuluruz’’ dedi.

Niğde’de market ve Halk Otobüsleri yoğunluk yaşamıyor

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