Niğde’de Mart Ayı Meclisi’nde İdlib Şehitleri anıldı

Niğde Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısı İdlib şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu.

Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantı öncesinde Belediye Başkanı Özdemir ‘’Geçtiğimiz hafta 27 Şubat gecesi acı bir haber aldık. O yüzden toplantımıza başlamadan önce ben Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize yaralılarımıza Allah’tan şifalar, ailelerine sabırlar diliyorum’’ dedi

Belediye Başkanı Emrah Özdemir Meclis Üyelerini ve katılımcıları 27 Şubat gecesi İdlib’te gerçekleşen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz için 1 dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’mızı okumaya davet etti. Ardından Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Mart ayı Belediye Meclis toplantısında yoklama ve bir önceki dönemin toplantısının özetinin ardından, gündem maddelerinin konuşularak karara bağlandı.

Gebere Barajı’nın rekreasyon, piknik alanı ve sulama tesisleri belediyemizce çalıştırılmasına yetki kararı verildi.

Gündem maddelerinin karara bağlandığı Mart ayı meclis toplantısında ek gündem maddeleri de görüşüldü. Bir sonraki meclis toplantısının 3 Nisan Cuma günü 15.00’de yapılması kararlaştırıldı.



