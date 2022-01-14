Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altında alındı.
Özel bir rehabilitasyon merkezine ait H.G. idaresindeki 51 BE 022 plakalı servis minibüsü, Yıldıztepe-Yaylayolu kara yolunda R.D'nin kullandığı 51 AAP 417 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 5 öğrenci, iki veli, bir öğretmen ve hafif ticari araçtaki bir yolcu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
R.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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