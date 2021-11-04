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Niğde'de minibüsle traktörün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

04.11.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de minibüsle traktörün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de minibüsle traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.S. (35) idaresindeki 51 ABJ 479 plakalı minibüs, Niğde-Nevşehir kara yolu Yeşilgölcük beldesi yakınlarında, G.T. (40) yönetimindeki 36 FH 398 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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