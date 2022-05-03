Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Süleyman Erdoğan (50) idaresindeki 51 BD 538 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan eşi Ümmügülsüm ile çocukları Cemile ve Betül Erdoğan, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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