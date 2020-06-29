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Niğde’de Parkomat Uygulaması Başladı

NİĞDE HABERLERİ  | 29.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi merkez ana caddelerinde parkomat uygulamasını başlattı.Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in trafiğin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların park yeri bulma noktasında yaşadığı sorunları önlemek ve esnafa rahat nefes aldırmak amacıyla hayata geçirmeyi planladığı Parkomat uygulaması başladı.

Niğde Belediyesi merkez ana caddelerinde parkomat uygulamasını başlattı.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in trafiğin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların park yeri bulma noktasında yaşadığı sorunları önlemek ve esnafa rahat nefes aldırmak amacıyla hayata geçirmeyi planladığı Parkomat uygulaması başladı. Yol ve kaldırım kenarına uzun süre bırakılan araçların takibi konusunda esnafı da rahatlatan uygulama için işe alınan 33 personel, gerekli eğitimlerden geçerek görevlerinin başına geçti.
Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilen Parkomat uygulaması, Niğde’de yaşanan trafik yoğunluğu sıkıntısı ve park yeri bulma sorununun giderilmesi amacıyla hayata geçti. İşe alınan personeller Niğde Belediyesi Meclis Salonunda aldıkları eğitimin ardından trafiğin en yoğun olduğu yol, cadde ve alanlarda görevine başladı. Başkan Özdemir; “Bazı güzergahlarda araçların gelişigüzel park edildiği için esnaf ve vatandaşlar üzerinde büyük rahatsızlığa yol açtığını tespit ettik. Tüm bu sorunları göz önünde bulundurarak belirlenen alanlardaki sorunun kısmen çözülmesi için parkomat uygulamasını devreye aldık. Buradaki amacımız ana caddelere düzensiz parklanmaları ortadan kaldırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak, yanlış araç parklarının önüne geçmektir. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Ticaret A.Ş ile Parkomat işini Niğde’de tekrar başlatmış bulunuyoruz. Parkomat uygulaması ilimize hayırlı olsun” dedi.
İlk 15 Dakika Ücretsiz
Personeller; araç plakası, park ediş saati ve peron kodunun üzerinde yazılı olduğu fişleri kullandıkları cihazdan elde ederek, aracını park eden sürücülere teslim ediyor. İlk 15 dakikanın ücretsiz olduğu uygulamada 0-1 saat arası 2 TL, 0-2 saat arası 4 TL, 0-3 saat arası 6 TL, 0-4 saat arası 8 TL, 0-10 saat arası 10 TL olarak belirlendi. Pazartesi-Cumartesi günleri 09:00-18:00 saatleri arasında Pazar günleri de Bor Caddesi’nde hizmet verilen uygulamada, 0 552 651 43 51 - 0388 233 07 77 çıkış irtibat numaralarından vatandaşlarımız çıkış yapabilecekler.

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