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Niğde'de restorasyonu tamamlanan 612 yıllık cami ibadete açıldı

30.12.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'nin Bor ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun şekilde restore edilen 612 yıllık Ulu Alaeddin Camii, ibadete açıldı.

Niğde Valisi Mustafa Koç, cuma namazından önce düzenlenen açılış töreninde, caminin hayırlı olmasını diledi.

Tarihi eserlerin restore edilerek korunmasının önemli olduğunu belirten Koç, "Bu coğrafyalar şehit kanlarıyla yurt kılındı. Bu tür yapıları, burasının artık bizim vatanımız, yurdumuz olduğunun, ilelebet yurdumuz olarak kalacağının birer mührü olarak görüyoruz. Bu açıdan da bu eserlerin korunması ve yaşatılması çok önemli. Bu caminin restore edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Osman Ayas dua okudu, kurdele kesilerek caminin açılışı yapıldı.

Bor İlçe Müftüsü İsmail Çakır'ın kıldırdığı cuma namazında Vali Koç ile beraberindeki AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer ve vatandaşlar saf tuttu.

Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından mayıs ayında restorasyonuna başlanan caminin asıl ibadet yerindeki sütunlar ile kadınlar mahfili yenilendi, kiremit çatı kaplama örtüsü değiştirildi.

Ulu Alaeddin Camii, 1410 yılında Karamanoğlu Ali Bey'in oğlu Mehmet Bey'in hükümdarlığı zamanında 20 ahşap sütun üzerine inşa edildi.

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