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Niğde’de Şeyh Salih Aruri ve Filistinli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

04.01.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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Niğde Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen programla Hamas Başkan Vekili Şeyh Salih Aruri ve Filistinli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Niğde’de Şeyh Salih Aruri ve Filistinli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Dışarı Camide yatsı namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Anadolu Gençlik Derneği Niğde Şube Başkanı Ahmet Özkul bir açıklama yaptı. Özkul; "Filistinli Müslümanlara yönelik her türlü zulmü işleyen Siyonist İsrail rejimi geçtiğimiz akşam cinayetlerine bir yenisini daha ekledi. Hamas karşısında diz çöken ve içerisinde bulundukları acziyeti sivil katliamlarıyla örtmeye çalışan Siyonistler, bu kez yeni bir küstahlığa girişti ve Hamas’ın en üst düzey isimlerinden olan Şeyh Salih Aruri ve beraberindeki beş kişiyi şehit etti. İslam ümmetinin en yiğit evlatlarından olan ve Filistin direnişinin sembol isimleri arasında yer alan Salih Aruri’nin şehadeti hepimizi derinden üzmüştür. Yaşamıyla ve şehadetiyle geride örnek bir hayat bırakan Salih Aruri, Kudüs şehitleri kervanına eklenmiştir. İsrail rejiminin en çok çekindiği isimler arasında bulunan Şeyh Aruri, tüm Müslümanların kalbinde yaşayacaktır. Şeyh Salih Aruri’nin şehadetiyle Filistin direnişine ve özgür Kudüs mücadelesine darbe vurduğunu sanan İsrail rejimi bilmelidir ki; bu suikast mücadelemizi alevlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Milyonlarca şehit ile birlikte gerçekleştirdiğimiz özgür Kudüs yürüyüşümüz durmaksızın devam edecektir. Şeyh Aruri’nin annesinin oğlunun şehadet haberini “Allah kabul eylesin” niyazıyla karşılaması ve yine Aruri’nin kız kardeşinin "Bugün taziyeleri değil, tebrikleri kabul ediyoruz” sözleri hepimize zafer muştusu olmuştur. Buradan Şeyh Aruri ve diğer şehitlerimizin ruhaniyeti huzurunda söz veriyoruz; İsrail rejimi ve onların işbirlikçilerine yeryüzünü dar edeceğiz. İslam Birliği’nin kurulması suretiyle tüm mazlumların yüzünün gülmesini sağlayacağız. Ve Siyonizm’in bu coğrafyaya ilişkin planlarını tarihin çöp sepetine atacağız." İfadelerine yer verdi.

Niğde’de Şeyh Salih Aruri ve Filistinli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Niğde Namaz Vakitleri 6 Ocak Cumartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:51
Öğle
12:52
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:04

Niğde Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Cumartesi

Derya eczanesi
Ciftlik
Çamardi eczanesi
Camardi
Sihhat eczanesi
Bor
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