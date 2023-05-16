YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde’de SGK Haftası kutlandı

Niğde’de SGK Haftası kutlandı

16.05.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle çelenk koyma töreni düzenlendi.

Niğde’de SGK Haftası kutlandı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeli önüne çelenk konuldu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı SGK İl Müdürü Nail Van gerçekleştirdi.

Van konuşmasında şunları söyledi:
"Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, Kurumumuzu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak ve sosyal güvenlikle ilgili hakları ve görevleri konusunda paydaşlarımızın bilgi amacıyla her yıl 16 Mayıs’ı içine alan haftada kutlanmakta olan Sosyal Güvenlik Haftasını, bu yıl 17’ncisini 15- 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında kutlayacağız. Sosyal güvenlik sistemi, toplumun bütün kesimlerini doğrudan ilgilendiren, sağlık, güvenlik ve sosyal barışın kalıcı hale gelmesini sağlayan, gücünü dayanışma bilinci ile uzlaşmacı sorumluluktan alan kurumsal bir yapıdır.

Kurumumuz öncelikle uluslararası standartların üzerinde sosyal güvenlik hizmeti veren, model alınan, öncü ve saygın bir Kurum olma vizyonunu üstlenmiştir. Bilgi ve belgeler elektronik ortama alınmış, birçok işlem online yürütülmeye başlanmış, İlçelerimizde kurulan Sosyal Güvenlik Merkezleri ile hizmet vatandaşlarımızın ayağına götürülmüş, e-devlette bulunan 123 uygulama ve yeni kurulan sistemler ile vatandaşımızın hizmetleri daha güvenli ve kolay almaları sağlanarak işlemler basitleştirilmiş ve bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılmış, ALO 170, Bilgi Edinme ve SMS uygulamalarımız ile sigortalılarımızın bilgiye rahat ulaşmaları sağlanmış, İşverenlerimiz, sigorta primleri teşvik uygulamaları ile desteklenmiştir. İlçelerimizde kurulan Sosyal Güvenlik Merkezlerinin, paydaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmış ve yapılacaktır. Niğde İl Müdürlüğü olarak Niğde’ye hizmet vermekten onur ve gurur duyuyoruz.”
Çelenk töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Niğde'de 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildiNiğde'de 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi
Kocaeli’nin yeni dönem milletvekilleriKocaeli’nin yeni dönem milletvekilleri
Göztepe’nin konuğu Çaykur RizesporGöztepe’nin konuğu Çaykur Rizespor
Anahtar Kelimeler:
Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 16 Mayıs Salı

İmsak
03:45
Sabah
05:24
Öğle
12:43
İkindi
16:33
Akşam
19:52
Yatsı
21:23

Niğde Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Salı

Derya eczanesi
Ciftlik
Altunsu eczanesi
Ulukisla
Esra eczanesi
Merkez
Uygun eczanesi
Camardi
Kivanç eczanesi
Bor
Can eczanesi
Merkez
Ayşe nur eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.