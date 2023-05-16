Niğde’de SGK Haftası kutlandı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeli önüne çelenk konuldu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı SGK İl Müdürü Nail Van gerçekleştirdi.

Van konuşmasında şunları söyledi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, Kurumumuzu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak ve sosyal güvenlikle ilgili hakları ve görevleri konusunda paydaşlarımızın bilgi amacıyla her yıl 16 Mayıs’ı içine alan haftada kutlanmakta olan Sosyal Güvenlik Haftasını, bu yıl 17’ncisini 15- 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında kutlayacağız. Sosyal güvenlik sistemi, toplumun bütün kesimlerini doğrudan ilgilendiren, sağlık, güvenlik ve sosyal barışın kalıcı hale gelmesini sağlayan, gücünü dayanışma bilinci ile uzlaşmacı sorumluluktan alan kurumsal bir yapıdır.

Kurumumuz öncelikle uluslararası standartların üzerinde sosyal güvenlik hizmeti veren, model alınan, öncü ve saygın bir Kurum olma vizyonunu üstlenmiştir. Bilgi ve belgeler elektronik ortama alınmış, birçok işlem online yürütülmeye başlanmış, İlçelerimizde kurulan Sosyal Güvenlik Merkezleri ile hizmet vatandaşlarımızın ayağına götürülmüş, e-devlette bulunan 123 uygulama ve yeni kurulan sistemler ile vatandaşımızın hizmetleri daha güvenli ve kolay almaları sağlanarak işlemler basitleştirilmiş ve bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılmış, ALO 170, Bilgi Edinme ve SMS uygulamalarımız ile sigortalılarımızın bilgiye rahat ulaşmaları sağlanmış, İşverenlerimiz, sigorta primleri teşvik uygulamaları ile desteklenmiştir. İlçelerimizde kurulan Sosyal Güvenlik Merkezlerinin, paydaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmış ve yapılacaktır. Niğde İl Müdürlüğü olarak Niğde’ye hizmet vermekten onur ve gurur duyuyoruz.”

Çelenk töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



