YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde’de Sigarayı Bırakma Günü etkinliği

Niğde’de Sigarayı Bırakma Günü etkinliği

NİĞDE HABERLERİ  | 09.02.2020 17:09 | Son Güncelleme

Niğde’de 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.Yeşilay Niğde Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Niğde’de 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.
Yeşilay Niğde Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, sigarayı bırakmak isteyenler için 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nün bir fırsat olduğunu söyledi. Yıldız, "Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigardan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif etkilenimden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılık” dedi.
Sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu dile getiren Hayri Yıldız, "Sigara içine ve sevdiklerine zarar veriyor. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü bu anlamda bırakmak isteyenler için bir fırsat. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Kullananların bırakmasını, kullanmayanların da daha bilinçli olarak kendileri ve sevdikleri için model olmasını, çevreye karşı da uyarıcı olmasını istiyoruz” diye konuştu.
Anestezi Uzmanı Mustafa Kaçmaz, sigaranın zararları hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından farkındalık oluşması amacıyla kurayla 5 lise öğrencisine bisiklet hediye edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Tatvan’da kar tatili

Tatvan’da kar tatili

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Aykut Kocaman'ın Konyaspor karnesi

Aykut Kocaman'ın Konyaspor karnesi

Niğde Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
13:00
İkindi
15:53
Akşam
18:19
Yatsı
19:36

Niğde Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Deva Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Özay Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Çıftlık Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Niğde Belediyesinin İhale ilanları Bilboardlarda

Niğde Belediyesinin İhale ilanları Bilboardlarda

"Keten Çimen İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olacak"

"Keten Çimen İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olacak"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.