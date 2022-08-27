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Niğde'de su kuyusuna düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

27.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de su kuyusuna düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Niğde'de su kuyusuna düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

NİĞDE (AA) - Niğde'de tarladaki su kuyusuna düşen köpek, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Konaklı beldesinde köpeğiyle gezintiye çıkan A.E, hayvanının tarlada bulunan su kuyusuna düştüğünü gördü.

Köpeğini kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.E, AFAD'dan yardım istedi.

Ekipler, yaklaşık 23 metre derinliğindeki kuyuya inerek köpeği çıkardı.

Niğde'de su kuyusuna düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

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