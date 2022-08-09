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Niğde'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

09.08.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir fabrikanın 10 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Efendibey Mahallesi Niğde-Kayseri kara yolunda bir fabrikanın su kuyusuna sahipsiz köpeğin düştüğünü gören çalışanlar, itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye personeli, 10 metre derinliğindeki kuyuya inerek köpeği çıkardı.

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