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Niğde'de tipi nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı

NİĞDE HABERLERİ  | 31.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

Niğde'de tipi nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bazı ilçe ve beldelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 19 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kent merkezi, Çiftlik ilçesi ve 5 beldede dün akşam etkili olan tipi nedeniyle 13'ü çocuk 19 kişi, kaldıkları evlerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Rahatsızlananlar ambulanslar ve yakınları tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 19 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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etkilenme Gaz Karbonmonoksit Niğde Soba

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