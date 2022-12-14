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Niğde'de tır ile çarpıştıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü öldü

14.12.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 N 4649 plakalı otomobil ile R.T. idaresindeki 33 CBV 031 plakalı tır, Ulukışla-Pozantı kara yolu Beyağıl köyü yakınlarında çarpıştı. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün cenazesi Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Tır şoförü R.T. gözaltına alındı.

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trafik kazası Niğde Otomobil Tır

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