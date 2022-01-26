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Niğde'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

26.01.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, Niğde-Ankara Otoyolu güney gişeleri civarında, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 ABN 608 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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