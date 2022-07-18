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Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

18.07.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Dündarlı beldesinde O.D. idaresindeki 38 TK 169 plakalı traktör devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü O.D. ile traktörde bulunan Ahmet Gül ve Y.D. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Gül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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